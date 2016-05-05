Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране

Эту зиму страна сможет пережить благодаря имеющимся запасам ресурсов.

Премьер-министр Украины рассказал о запасах угля в стране. Алексей Гончарук заявил, что государство обеспечено значительными запасами и угля, и газа. Об этом сообщил RT со ссылкой на выступление чиновника в эфире местного телеканала "1+1"

Мы заранее позаботились, чтобы ничего в энергетическом плане не угрожало прокомментировал спикер

Благодаря имеющимся ресурсам, Украина способна пережить зиму 2019-2020 "спокойно". Гончарук напомнил, что трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через Украину продолжаются. Окончательное решение еще не принято, новый контракт не подписан.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок от "Газпрома".

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