На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок от "Газпрома"

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что "украинец будет защищён от колебаний цены".

Правительство Украины пообещало, что в стране не повысят цены на газ, если новый контракт с "Газпромом" не будет заключён. Правительство зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон. Об этом сообщило издание "Громадське".

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что "украинец будет защищён от колебаний цены". В платёжках будет значиться цена – 8грн/кубометр на весь текущий отопительный сезон. При этом, данный показатель является самым низким за последние несколько лет.

Суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом".