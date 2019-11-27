Суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Решение апелляционного суда нельзя оспорить.

Шведский суд согласился с решением арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом". В апелляции российской компании отказали, постановление инстанции округа Свеа обжаловать невозможно. Ранее юристы "Газпрома" обратились в Стокгольм с просьбой отклонить решение арбитража.

Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году прокомментировали в суде

Среди претензий - оплата за газ, а также требование признать недействительными договорные положения. "Газпром" настаивал на том, что суду следует отменить два пункта в решении суда Стокгольма. Компания считала, что во время рассмотрения инстанция допустила ошибки и превысила полномочия. Они касаются оценки заявлений сторон по годовому объему газа. "Нафтогаз" опровергал эти требования.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минэкономразвития разработало проект допуска частных инвесторов на шельф.