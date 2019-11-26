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Минэкономразвития разработало проект допуска частных инвесторов на шельф

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Согласно проекту будет учреждена госкорпорация, представляющая интересы РФ в проектах.

Минэкономразвития разработало проект по допуску частных инвесторов на шельфах. Проект будет внесен на рассмотрение правительства в ближайшее время, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Согласно проекту будет учреждена госкорпорация, представляющая интересы РФ в проектах. Она займется распределением фонда на шельфе, анализировать заявки на лицензии. Также корпорация будет утверждать проекты разработки месторождений и вести переговоры с инвесторами.

Добычная лицензия при постановке на баланс извлекаемых запасов выдается на 20 лет. Госкорпорация будет получать 30% в подобных проектах. Инвесторы будут сами производить геологоразведку на участке. Напомним, в настоящий момент на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах могут вести разработку только "Газпром" и "Роснефть".

Видео: Equinor

Теги: минэкономразвития, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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