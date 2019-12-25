Россия увеличила экспорт угля на 8%

Россия в марте 2026 года увеличила экспорт угля на 8%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Отмечается, что продажи российского угля за рубеж достигли 16,9 млн тонн. Это максимальный показатель с ноября прошлого года. Кроме того, показатель экспорта за март вырос на 16% по сравнению с февралем 2026-го. Мартовский рост позволил сохранить экспорт в первом квартале на уровне аналогичного периода в 2025-м. Речь идет о показателе 45,9 млн тонн угля.

Также сообщатся, что увеличение экспорта произошло вопреки снижению спроса на российский уголь со стороны крупнейшего импортера, которым является Китай. В марте Пекин сократил закупки российского угля на 20%. В это же время Индия увеличила импорт на 1%.

