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На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

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Глава правительства страны объяснил основные позиции "плана А".

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса. Алексей Гончарук заявил, что сценарий заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом спикер рассказал во время эфира на телеканале "1+1". Премьер-министр страны добавил, что проект уже утвержден и рассматривается как основной. Чиновники надеются продвигаться к миру, но при этом соблюдая национальные интересы. Не предполагается отказ от территориальной целостности и суверенитет ДНР и ЛНР.

Крым и Донбасс - это территория Украины и там живут украинцы

напомнил чиновник

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский приехал в Донбасс в День вооруженных сил Украины.

Видео: YouTube/Факти ICTV

Теги: донбасс, реинтеграция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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