Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США

Он также усомнился в готовности НАТО помочь Украине вернуть Донбасс.

Алексей Пушков высмеял "фантазии" Киева о "возвращении" Крыма. Сенатор прокомментировал слова президента Украины, рассказавшего о роли НАТО и США. Власти Киева считают, что альянс поможет решить вопрос с полуостровом и завершить конфликт на Донбассе. Подобной позиции придерживаются в МИДе страны.

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По словам политика, у Вашингтона нет ни желания, ни намерений помогать Киеву в этих вопросах. НАТО "даже пытаться не будет" вернуть стране контроль над ДНР и ЛНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине.

Фото : Twitter/Алексей Пушков

