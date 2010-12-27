Сенатор не видит смысла в обсуждении вопроса о "возвращении" Крыма Украине.

Алексей Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине. Депутат заявил, что рекомендация экс-главы МИДа Польши Витольда Ващиковского лишена смысла. Он заметил, что пока Украина будет наращивать мощь, "Донбасс будет потерян".

С Крымом вопрос закрыт отметил сенатор Госдумы

Ранее польский политик объяснил, что Украине следует придерживаться "европейского" курса.Это поможет значительно укрепить местную экономику и добиться роста

Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад добавил специалист

Однако сейчас, по словам Ващиковского, в Европе скептически настроены к вступлению Украины в ЕС. На данном этапе в Брюсселе рассматривают возможность подготовки и создания концепции к переходному периоду. Вопрос вынесен на рассмотрение и обсуждается.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Алексей Пушков

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