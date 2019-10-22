Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский политик назвал слова госсекретаря Америки "невиданным" событием.

В России отреагировали на готовность США воевать против Турции. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова. Он заявил, что ранее Америка никогда не угрожала союзникам военной силой.

Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО удивился политик

Таким образом спикер прокомментировал слова госсекретаря Майка Помпео. Дипломат говорил о готовности США применить боевую мощь против Турции "в случае необходимости". Подобное заявление в России считают "невиданным" и "похожим на риторику".

Однако турецкие власти не устрашились заявлениями со стороны Запада

Ранее Piter.tv писал о том, что Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры.

Фото: Piter.tv, Twitter/Алексей Пушков

Видео: YouTube/BBC News, Sky News Australia