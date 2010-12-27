WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Политик слушал разговор не один, а в сопровождении некоторых чиновников.

Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Кроме него в помещении находились еще несколько чиновников. Ранее об участии государственного секретаря США в июльском разговоре политиков известно не было.

Палата представителей США обязала Помпео предоставить документы по Украине, которые необходимы в расследовании по вопросу импичмента президента страны. Обращение подали три комитета: по иностранным делам, разведке и надзору. До 4 октября политик должен передать материалы, иначе его бездействие будет расценено конгрессом как "свидетельство препятствия расследованию".

Напомним, что процедура импичмента запущена после того, как журналисты узнали о возможных связях демократов с Украиной, а также расследовании в отношении Хантера Байдена. Дональд Трамп отрицает обвинения в том, что он высказывал просьбу о повторном рассмотрении дела сына Байдена. Политики считают такое предложение попыткой использовать власти Украины в предвыборной кампании 2020 года, а также попытке скомпрометировать кандидата Джо Байдена.

Ранее Piter.tv писал о том, что встреча Лаврова и Помпео продлилась 50 минут.

Фото: Pixabay.com

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