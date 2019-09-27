Встреча Лаврова и Помпео продлилась 50 минут

Госсекретарь США не стал отвечать на вопросы российских журналистов.

В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке прошли переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Политики встретились в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Политики должны были обсудить вопрос об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам и новые санкции США против России.

По данным ТАСС, встреча продлилась почти 50 минут. Майк Помпео отказался отвечать на вопросы российских журналистов, сказав им: "В другой раз".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США.

Видео: CBS News

