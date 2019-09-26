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США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии

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В этот раз список пополнился 9-ю новыми наименованиями.

В четверг, 26 сентября, в "черный список" Минфина США попали новые юридические и физические лица. Теперь под санкциями  также находятся пять судов, одна фирма и три физлица. По данным американских спецслужб, они незаконно поставляли авиакеросин российским военным в Сирии. 

"ФБР гордится тем, что является частью команды, разгадавшей сложную схему, в рамках которой поставлялось  топливо для российских реактивных истребителей, поддерживающих режим Асада",

- сказал заявил представитель ФБР Алан Кол. 

Замглавы Минфина Сиган Манделькер, отвечающая за вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом, сообщила, что американские военные нанесли удар по незаконной передачи авиакеросина российским войскам в Сирии. Международную финансовую систему тех, кто "задействует машину жестокой войны" планируют уничтожить, заявила женщина. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что немецкий политик призвал снять санкции с России до 2021 года

Видео: Минобр, White House

Теги: санкции, санкции сша, сирия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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