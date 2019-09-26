США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии

В этот раз список пополнился 9-ю новыми наименованиями.

В четверг, 26 сентября, в "черный список" Минфина США попали новые юридические и физические лица. Теперь под санкциями также находятся пять судов, одна фирма и три физлица. По данным американских спецслужб, они незаконно поставляли авиакеросин российским военным в Сирии.

"ФБР гордится тем, что является частью команды, разгадавшей сложную схему, в рамках которой поставлялось топливо для российских реактивных истребителей, поддерживающих режим Асада", - сказал заявил представитель ФБР Алан Кол.

Замглавы Минфина Сиган Манделькер, отвечающая за вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом, сообщила, что американские военные нанесли удар по незаконной передачи авиакеросина российским войскам в Сирии. Международную финансовую систему тех, кто "задействует машину жестокой войны" планируют уничтожить, заявила женщина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что немецкий политик призвал снять санкции с России до 2021 года.

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