В Германии недовольны упадом сельскохозяйственной отрасли из-за напряженных отношений с Россией.

Немецкие политики предложили снять антироссийские санкции к 2021 году. Уже сейчас дипломаты надеются начать пошаговую отмену. Процесс завершат к следующим выборам в Бундестаг. Такое мнение высказал глава отделения партии Христианско-демократического союза в интервью местному изданию. Политик выдвинут на роль главы правительства Тюрингии.

Если будет видно, что там происходит движение к разумному решению, санкции могут быть ослаблены - шаг за шагом, постепенно объясняет спикер

Специалист рассказал, что в восточных регионах Германии готовы к диалогу с Россией. Немецким землям конфликт влияет прежде всего на развитие сельского хозяйства, поэтому многие жители с нетерпением ждут нормализации обстановки.

Напомним, что санкции ввел Евросоюз в 2014 году. Они связаны с событиями на Украине, а также присоединению Крыма к России. Позже меры ограничения сотрудничества продлевались и расширялись. Из-за этого страны приостановили переговоры о безвизовом режиме. В ответ Россия ввела запрет на ввоз некоторой зарубежной продукции из стран ЕС.

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Фото: Piter.tv

