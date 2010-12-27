Седьмой степени свободы показали направления в "Пулково"

Если чиновники одобрят, аэропорт Петербурга откроет для иностранных лоукостеров 33 маршрута.

В петербургском аэропорту "Пулково" определили направления, которыми смогут заниматься иностранные лоукостеры после открытия седьмой степени неба. На данный момент в списке заявлено 33 маршрута. Все они касаются Европейских стран. В перечень попала Бельгия, Франция, Нидерланды, Чехия, Италия, страны Балтики и Скандинавии, Португалия, Германия. Греция и другие. Реестр уже передан для изучения в Министерство транспорта.

Количество направлений, которые ВВСС подали в Минтранс - 33. Для всех перевозчиков из этих стран, если список одобрит Минтранс, буду доступны полеты в Пулково по седьмой свободе комментирует ситуацию глава ВВСС Леонид Сергеев

Руководитель "Воздушных ворот Северной столицы" ожидает, что договоренности по проекту открытого неба с чиновниками будут достигнуты к концу 2019 года.

Напомним, что на данный момент в России программа "открытого неба" действует на территории Владивостока. В местном аэропорту иностранные компании могут перевозить пассажиров, при этом не делая посадки в стране, давшей регистрацию. Однако там введен режим пятой степени свободы, по которой аэропорт может принимать только транзитные рейсы.

Ранее Piter.tv писал о том, что три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в "Пулково".

Фото: Piter.tv

