Максим Акимов поддержал идею о введении "открытого неба" в аэропорту "Пулково"

Вице-премьер России считает предложение интересным для реализации.

Вице-премьер России Максим Акимов поддерживает инициативу по введению "открытого неба" в петербургском аэропорту "Пулково". Об этом чиновник сообщил журналистам лично.

Речь идет о предоставлении "седьмой свободы" при полетах из Петербурга по ряду международных маршрутов объясняет спикер

Благодаря нововведению аэропорт сможет перевозить пассажиров и грузы без посадки в стране регистрации перевозчика. К примеру, ирландская компания получит разрешение заниматься перевозками между российским Петербургом и городом третьего государства.

Мы еще никогда не дотягивали до таких либеральных высот в отношении наших конкурентов, но понимаем, какую поддержку и развитие обеспечит это решение городу добавил Акимов

Напомним, что первым об инициативе заговорил генеральный директор "Воздушных ворот Северной столицы" Леонид Сергеев. Сейчас возможность проекта находится на стадии финансового анализа. После начнется пятилетний эксперимент по внедрению. В рамках работы должен быть составлен список стран, входящих в "седьмую свободу". Со временем он будет добавляться, но не сокращаться. Сейчас представители аэропорта ждут решения Министерства транспорта.

За счет иностранных лоукостеров проверим все эти сетки, и если они заработают, то через 5 лет можем перейти либо на российского перевозчика, либо остаться с иностранцем заметил спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пулково прилетел один из крупнейших авиалайнеров в мире.

Фото: Piter.tv