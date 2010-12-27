"Открытое небо" в Пулково позволит снизить цены на перелеты из Петербурга

Благодаря новому статусу пассажиропоток может увеличиться на четверть.

Власти Петербурга и руководство петербургского аэропорта "Пулково" хотят получить статус открытого неба с 2020 года. Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Денис Павшинский рассказал изданию "78.ru", что с этого смогут получить простые жители.

Седьмая свобода воздуха позволяет авиакомпаниям совершать перелеты, не делая посадку в стране, в которой она базируется и зарегистрирована. Пятая свобода дает возможность вылета из собственной страны регистрации, останавливаться в транзитной стране, а затем вылетать в третье государство и возвращаться обратно.

По словам Павшинского, увеличится количество прямых рейсов с городами Европейской части и Юго-Восточной Азии. Это должно снизить цены на билеты. Прежде всего планируют привлечь лоукостеры. Представитель управляющей компании заверил, что это не создаст дискомфорт для горожан. В планах вторая очередь развития "Пулково".

Если аэропорт получит статус открытого неба, то ожидается, что за несколько лет пассажиропоток увеличится на 25%. В 2018 году он принял 18,1 млн пассажиров. Способствовать увеличению иностранных туристов и перелетов через Петербург также будет электронная виза. Приезжать по ней можно будет с 1 октября 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что курилки в петербургском аэропорту будут бесплатными.

Фото: Piter.TV