С 1 октября в Петербурге вводится новый визовый режим для иностранных туристов

Он будет способствовать развитию туризма.

С 1 октября 2019 года въезд и выезд из РФ через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в электронной форме. Соответствующий указ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации 19-го июля.

Ожидается, что нововведение будет способствовать развитию туризма в регионе. При наличии электронной визы иностранные граждане могут находиться в пределах Петербурга и Ленобласти не более восьми суток. Указ будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу федеральный закон о единой электронной однократной визе, действующей на всей территории России.

До 1 октября правительство должно будет определить перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться упрощенным способом въезда в РФ. За выдачу электронных виз консульский сбор не взимается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минприроды ужесточит выдачу охотничьего билета.

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