Минприроды ужесточит выдачу охотничьего билета

Россиянам придется пройти через тестирование, чтобы получить разрешение на оружие.

В Минприроды считают, что выдачу разрешений на охоту нужно усложнить. Чиновники заявили, что сейчас процедура слишком формальная. Для получения разрешения на охотничье ружье россиянам необходимо будет сдать новый экзамен. Если задания будут пройдены успешно, то искателю выдадут охотничий билет.

Чтобы получить права и научиться ездить, человек должен пройти обучение и получить права, а тут человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие комментирует ситуацию глава Минприроды Дмитрий Кобылкин

Отметим, что охотникам придется пройти тестирование. В него включат вопросы из основ биологии диких животных, а также по технике безопасности. После этого соискатель сдаст требования правил охоты. Такую систему введут уже в ближайшее время.

Напомним, что сейчас получить билет гораздо проще. Для этого требуется только предоставить справку об отсутсвии судимости. Из-за поверхностного ознакомления с техникой безопасности на охоте от несчастных случаев в 2016 году погиб 31 человек. Также в Минприроды обеспокоены тем, что охотники по незнанию могут убивать животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Великобритании чайка унесла в лапах чихуахуа.

Видео: YouTube/Охотник По перу