Петербуржец по ошибке застрелил человека на охоте под Усть Лугой

Охотник с семилетним стажем перепутал цель и смертельно ранил пассажира.

27-летний житель Санкт-Петербурга, по неосторожности застреливший человека во время охоты, занимался охотой с 2018 года и имел все необходимые разрешения. Подробности инцидента, произошедшего 3 января в лесном массиве возле Усть-Луги, сообщил источник 78.ru. По данным собеседника издания, у стрелявшего была действующая лицензия на оружие и охотничий билет. Он регулярно участвовал в охоте, а в его семье мужчины традиционно занимались этим видом деятельности. По оценке источника, назвать охотника неопытным нельзя.

Во время охоты мужчина произвел выстрел, ошибочно приняв автомобиль с людьми за лося. Осознав, что попал не в животное, а в машину, он сразу вызвал бригаду скорой помощи.

Стрелявший находился в состоянии шока, однако пытался оказать первую помощь пострадавшему. Он предпринимал попытки остановить кровотечение у 54-летнего мужчины, получившего пулевое ранение бедра. Несмотря на принятые меры, спасти пассажира автомобиля не удалось. Мужчина скончался от полученного ранения. После произошедшего Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство изучает законность выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и организацию охоты в районе, где произошла трагедия.

Фото: Piter.TV