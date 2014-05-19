В России с сентября ужесточаются правила получения охотничьего билета

Раскрыты требования властей к кандидатам на получение документа.

Российское правительство утвердило правила проверки знаний для получения охотничьего билета. Соответствующая информация опубликована в официальном постановлении кабинета министров. В тексте документа говорится о том, что с 1 сентября все желающие должны будут сдать тест на "охотничий минимум". До нововведений от заявителя для получения охотничьего билета достаточно было под подпись ознакомиться с требованиями. Охотничий минимум включает в себя правила охоты, технику безопасности при охоте и обращении с оружием, а также основы биологии диких животных. Однако ранее механизма проверки этих знаний у человека не предусматривалось.

Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков, о чем свидетельствует статистика выявляемых случаев нарушения техники безопасности и несчастных случаев при осуществлении охоты (в 2024 году - 34, из них 24 с летальным исходом). сопроводительные материалы

Власти страны решили, что экзамен с 1 сентября должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее документу них был аннулирован. Согласно федеральному постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов к претенденту. Тестирование может быть организовано как в электронном формате, так и на бумаге. Решение остается на усмотрении у регионального уполномоченного органа. На каждый ответ следует дать человеку время на размышление, составляющее не менее одной минуты. В ходе тестирования запрещено претенденту запрещается использовать специальную и иную литературу, шпаргалки, а также гаджеты и другие технические средства. Для прохождения теста следует набрать от 76 процентов от максимально возможного количества баллов. Повторно сдать тест заявитель может не ранее, чем через один месяц.

