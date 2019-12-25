Общая военная помощь США и стран Евросоюза с начала СВО составляет 140,2 миллиарда долларов.

Украина хочет закупить у вашингтонской администрации больше оружия, чем получила от них с начала специальной военной операции. Соответствующие данные приводятся об оказании военной помощи армии киевского режима. Эксперты уточнили, что общая военная помощь от США и Европейского союза сопоставима с тем объемом, который теперь планирует получить страна. Речь идет о 90 миллиардах американских долларов.

Сведения от бюджетного управления Конгресса США говорят о том, что Вашингтон с февраля 2022 года по настоящее время выделил Украине 128 миллиардов долларов в качестве поддержки ВСУ. Из указанной суммы военная помощь составила 70,6 миллиардов долларов. Эти денежные средства были выделены не только непосредственно на оружие, но также на подготовку, логистику и разведку. Коллективный Брюссель за этот же период времени, по данным от Европейской комиссии, выделил военной помощи ВСУ на сумму в 7,1 миллиарда долларов в рамках общей программы European Peace Facility, по линии отдельных стран Украине отправились еще 62,5 ииллиарда долларов. В общей сумме речь идет о 69,6 миллиардах долларов.

Известно, что общая военная помощь США и стран Евросоюза с начала СВО составляет 140,2 миллиарда долларов. Такой показатель сопоставим с объемом, который теперь хочет закупить киевский режим. Планируемые закупки дадут украинским военнослужащим возможность получить значительные объемы натовской техники. Экспортная стоимость комплекса противовоздушной системы Patriot составляет около 2,5 миллиарда долларов, а самолета F-16 - порядка 50-70 миллионов долларов. Стоимость одной ракеты ATACMS составляет полтора миллиарда долларов.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил США закупить у них вооружения на $90 млрд с помощью европейских стран.

