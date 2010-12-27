  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Великобритании чайка унесла в лапах чихуахуа
Сегодня, 9:36
145
nastya960

В Великобритании чайка унесла в лапах чихуахуа

0 0

Собаку продолжают искать.

На юго-западе Англии в городе Пейнтон чайка похитила чихуахуа. Птица схватила собаку прямо в саду у дома и улетела. Об этом сообщил местный новостной портал Devon Live.

Своими глазами все видел молодой человек хозяйки дома, он в это время развешивал мокрое белье в саду.

Чайка унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас.

Хозяйка Гизмо

Собаку продолжают искать, но пока что никаких результатов нет.

Ранее в дублинском пруду лебедь крыльями убил собаку на глазах у хозяина.

Фото: pixabay 

Теги: животные, птица, чайка, чихуахуа
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии