В дублинском пруду лебедь крыльями убил собаку на глазах у хозяина

Кокер-спаниель решил искупаться в пруду, но это не понравилось лебедю, который плавал там же.

В Ирландии лебедь напал на собаку и убил ее, несмотря на попытки хозяина и очевидцев спасти питомца. Об этом сообщило издание The Irish Sun.

Инцидент произошел в одном из парков Дублина. Кокер-спаниель решил искупаться в пруду, но это не понравилось лебедю, который плавал там же. Птица напала на животное и начала бить крыльями. Очевидцы пытались кричать, чтобы отвлечь лебедя, хозяин в отчаянии кинул свой телефон в сторону птицы, но и это не помогло. Позже собаку из воды достал смотритель парка с помощью маленького водного судна и сети.

Как отметили специалисты, лебеди-шипуны, действительно, могут так поступить, когда боятся за свои гнезда.

В мае этого года в Гатчинском парке произошла обратная ситуация. Лебедя разодрала бродячая собака, самец остался один с птенцом.

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