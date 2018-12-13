В Гатчинском парке лебедя разодрала бродячая собака

Стая не сжалилась над птицей, высиживающей яйца.

Эксперты выяснили, что стало причиной гибели лебедя в Гатчинском парке. Специалисты провели исследование, по которому стало очевидно, что у птицы сломана шея. В убийстве животного подозревается бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Напомним, что белая лебедь найдена мертвой в ночь с 10 на 11 мая. Со свернутой шеей пернатого наши сотрудники парка. Известно, что самочка высиживала яйца. В скором времени она вместе с партнером должна были стать родителями. Папе придется в одиночку воспитывать малышей.

Отметим, что вдовца решили не переводить в парковый павильон, а оставить в зарослях.

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Фото: Pixabay.com