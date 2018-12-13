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В Гатчинском парке лебедя разодрала бродячая собака
Сегодня, 8:12
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lesjasap

В Гатчинском парке лебедя разодрала бродячая собака

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Стая не сжалилась над птицей, высиживающей яйца.

Эксперты выяснили, что стало причиной гибели лебедя в Гатчинском парке. Специалисты провели исследование, по которому стало очевидно, что у птицы сломана шея. В убийстве животного подозревается бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Напомним, что белая лебедь найдена мертвой в ночь с 10 на 11 мая. Со свернутой шеей пернатого наши сотрудники парка. Известно, что самочка высиживала яйца. В скором времени она вместе с партнером должна были стать родителями. Папе придется в одиночку воспитывать малышей.

Отметим, что вдовца решили не переводить в парковый павильон, а оставить в зарослях.

Ранее Piter.tv писал о том, что собака, выброшенная с 4 этажа в Колпино, нашла новый дом.

Фото: Pixabay.com

Теги: гатчина, гатчинский парк, лебедь
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:36

Это что?? Бродячие собаки в Гатчинском парке и на ребенка могут напасть и на пожилого человека??А лебедушку очень жаль..

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