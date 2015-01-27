На Кубани четыре женщины разняли лебединую драку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на одну из женщин.

Отмечается, что в Новороссийске местные жительницы спасли молодого лебедя. По словам очевидицы, на Суджукской лагуне старый лебедь загнал молодого на берег и начал лупить сверху по шее. Она отогнала агрессора с помощью гальки и забрала пострадавшую птицу.

На помощь также пришли три женщины. Вместе они перенесли лебедя в машину, после чего связались с волонтерами. Птицу обернули платком, чтобы не повредить шею. Ему дали имя Счастье. Сейчас лебедь находится в вольере. В скором времени его выпустят на озеро в Абрау-Дюрсо.

Видео: 360.ru