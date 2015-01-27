Эксперт по кибербезопасности призвал чаще тестировать приложения

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский призвал чаще тестировать приложения. Об этом он заявил телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость о том, что мошенники стали активно задействовать бот-фермы для "круглосуточной охоты" на людей. Он подчеркнул, что у каждого приложения имеются слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, нейросети постоянно анализируют приложения банков и ищут уязвимости.

Дворянский призвал разработчиков регулярно тестировать приложения на отказоустойчивость, чтобы пользователи могли избежать проблем. Он также подчеркнул, что не стоит пренебрегать безопасной разработкой.

