Малые крохали объявились в Гатчинском парке

Эти утки встречаются в регионе только во время миграций, по пути в лесотундру.

Биолог Павел Глазков заснял в Гатчинском парке малых крохалей. Объявились самец и три самки.

Селезень выделяется белоснежной окраской, черной маской вокруг глаз и двумя черными косичками на затылке. Самки выглядят скромнее: у них каштановая голова с белыми щечками, а тело буроватого цвета. Эти утки встречаются в регионе только во время миграций, по пути в лесотундру.

Крайне редко одиночные птицы по каким-то причинам остаются у нас зимовать – как и этот красавец с тремя дамами! Пролет лутков начнется не раньше, чем через месяц. Павел Глазков, биолог

Малый крохаль занесен в Красные книги Ленобласти и Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге воробьиный сычик начал напевать брачные песни.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков