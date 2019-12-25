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Малые крохали объявились в Гатчинском парке
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Малые крохали объявились в Гатчинском парке

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Эти утки встречаются в регионе только во время миграций, по пути в лесотундру.

Биолог Павел Глазков заснял в Гатчинском парке малых крохалей. Объявились самец и три самки. 

Селезень выделяется белоснежной окраской, черной маской вокруг глаз и двумя черными косичками на затылке. Самки выглядят скромнее: у них каштановая голова с белыми щечками, а тело буроватого цвета. Эти утки встречаются в регионе только во время миграций, по пути в лесотундру. 

Крайне редко одиночные птицы по каким-то причинам остаются у нас зимовать – как и этот красавец с тремя дамами! Пролет лутков начнется не раньше, чем через месяц.

Павел Глазков, биолог 

Малый крохаль занесен в Красные книги Ленобласти и Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге воробьиный сычик начал напевать брачные песни. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: гатчинский парк, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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