В Петербурге воробьиный сычик начал напевать брачные песни

Воробьиный сычик начал напевать свою брачную песню в Петербурге. Так самец привлекает невесту на свою территорию, где они продолжат род, сообщил биолог Павел Глазков.
Эта сова высотой всего около 15 сантиметров, она активна и днем. Сычики образуют крепкие стабильные пары. Самцы являются преданными и примерными семьянинами, они помогают самкам выращивать потомство.
Для фотографов заснять свист воробьиного сыча – это большая удача, поскольку в городе гнездятся примерно 10 пар. Сова занесена в Красную книгу Петербурга.
Ранее мы рассказывали о том, что в Галерную гавань прилетел крапивник.
Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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