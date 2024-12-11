В Петербурге воробьиный сычик начал напевать брачные песни

Сычики образуют крепкие стабильные пары.

Воробьиный сычик начал напевать свою брачную песню в Петербурге. Так самец привлекает невесту на свою территорию, где они продолжат род, сообщил биолог Павел Глазков.

Эта сова высотой всего около 15 сантиметров, она активна и днем. Сычики образуют крепкие стабильные пары. Самцы являются преданными и примерными семьянинами, они помогают самкам выращивать потомство.

Для фотографов заснять свист воробьиного сыча – это большая удача, поскольку в городе гнездятся примерно 10 пар. Сова занесена в Красную книгу Петербурга.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков