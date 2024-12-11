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В Петербурге воробьиный сычик начал напевать брачные песни

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Сычики образуют крепкие стабильные пары.

Воробьиный сычик начал напевать свою брачную песню в Петербурге. Так самец привлекает невесту на свою территорию, где они продолжат род, сообщил биолог Павел Глазков. 

Эта сова высотой всего около 15 сантиметров, она активна и днем. Сычики образуют крепкие стабильные пары. Самцы являются преданными и примерными семьянинами, они помогают самкам выращивать потомство. 

Для фотографов заснять свист воробьиного сыча – это большая удача, поскольку в городе гнездятся примерно 10 пар. Сова занесена в Красную книгу Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Галерную гавань прилетел крапивник. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: воробьиный сыч, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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