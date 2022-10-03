В Галерную гавань прилетел крапивник

Орнитологи подчеркивают, что встретить крапивника в городских условиях — редкость.

В Галерной гавани на Васильевском острове была замечена самая маленькая перелётная птица — крапивник, который остался зимовать в городе. Эту необычную встречу отметили в телеграм-канале "Ушами филина".

Авторы канала пояснили, что крапивник в основном является перелётной птицей в пределах Петербурга и Ленинградской области. Однако отдельные особи иногда остаются на зиму в укрытиях из тростника, кустарниках, вдоль берегов рек, на обрывистых склонах и в лесных массивах с буреломом. Мягкий климат последних дней создал подходящие условия для зимовки птицы в городе.

Орнитологи подчеркивают, что встретить крапивника в городских условиях — редкость, поэтому появление его на берегу Галерной гавани среди урбанистической среды стало настоящим сюрпризом для жителей Петербурга.

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Параскева-в-шпинатах)