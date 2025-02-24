Краснокнижных серых куропаток заметили в Ленобласти

В Ленобласти заметили краснокнижных серых куропаток. Ежегодно в регионе для восстановления численности этого редкого вида в дикую природу выпускается до 300 особей, сообщает пресс-служба областной администрации.
Серая куропатка, подобно пингвинам, предпочитает гнездиться на земле и обладает характерной манерой передвижения.
Эти птицы взлетают только в исключительных ситуациях, например, при угрозе, предпочитая передвигаться пешком.
Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти было зарегистрировано всего девять случаев клещевого энцефалита.
Видео: Правительство Ленобласти
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