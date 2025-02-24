Краснокнижных серых куропаток заметили в Ленобласти

Серая куропатка, подобно пингвинам, предпочитает гнездиться на земле и обладает характерной манерой передвижения.

В Ленобласти заметили краснокнижных серых куропаток. Ежегодно в регионе для восстановления численности этого редкого вида в дикую природу выпускается до 300 особей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Серая куропатка, подобно пингвинам, предпочитает гнездиться на земле и обладает характерной манерой передвижения.

Эти птицы взлетают только в исключительных ситуациях, например, при угрозе, предпочитая передвигаться пешком.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти было зарегистрировано всего девять случаев клещевого энцефалита.

Видео: Правительство Ленобласти