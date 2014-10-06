За год в Ленобласти было зарегистрировано всего девять случаев клещевого энцефалита

Количество обращений за медицинской помощью вследствие укусов клещей сократилось на четверть по сравнению с 2023 годом.

В Ленобласти, как и в Петербурге, в 2024 году зафиксировано снижение количества укусов клещей — число обращений за медицинской помощью уменьшилось на 25% по сравнению с 2023 годом. Эти данные привел заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Максим Черный на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с клещевым вирусным энцефалитом.

По результатам мониторинга в течение эпидемиологического сезона 2024 года, количество обращений за медицинской помощью вследствие укусов клещей сократилось на четверть по сравнению с 2023 годом. Всего в медицинские учреждения обратились около 6,5 тысяч жителей региона. В 2023 году таких обращений было 8,7 тысячи. Получается, что активность клещей в прошлом году была несколько ниже.

Максим Черный также добавил, что общее количество зарегистрированных случаев укусов клещей в Ленинградской области в 2024 году оказалось на 3% ниже средних многолетних значений. Чаще всего от укусов клещей пострадали жители Приозерского района, где было зарегистрировано более 900 случаев. За ними следуют Выборгский район (около 800 случаев), Тихвинский (немного больше 800), а также Всеволожский и Тосненский районы (по 719 случаев).

В 2024 году в Ленинградской области было выявлено всего девять случаев клещевого энцефалита: четыре случая в Кировском районе и по одному в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах.

Стоит напомнить, что в Петербурге за прошедший год за медицинской помощью после укусов клещей обратились около 18 тысяч человек.

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