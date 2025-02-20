В Подпорожском районе Ленобласти прижилось стадо тувинских коров

Тувинские коровы отличаются удивительной выносливостью: они способны круглый год находиться на открытом воздухе, при условии наличия достаточного количества воды и корма.

Пресс-служба правительства Ленобласти поделилась кадрами, запечатлевшими стадо тувинских коров, приветствующих прохожих на лесной дороге в Подпорожском районе, и рассказала историю появления этих животных в регионе.

Семья фермеров Куржепеевых привезла 58 голов скота из Тувы в Ленинградскую область в 2021 году. Благодаря участию в программе "Ленинградский гектар", хозяйство приобрело необходимую технику для заготовки кормов и сумело произвести 13,5 тонны мяса.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по вопросам агропромышленного комплекса Олег Малащенко, фермеры демонстрируют усердие и активно развивают свое предприятие, выполняя все возложенные на них обязательства. В свою очередь, область поддерживает их начинания и готова продолжать эту поддержку.

Тувинские коровы отличаются удивительной выносливостью: они способны круглый год находиться на открытом воздухе, при условии наличия достаточного количества воды и корма, и хорошо переносят суровые зимние условия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти средняя зарплата аграриев выросла до 80 тыс. рублей.

Видео: Правительство Ленобласти