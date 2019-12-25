В Ленобласти средняя зарплата аграриев выросла до 80 тыс. рублей

Хотя количество сельхозпредприятий в области выросло, численность занятых в них людей уменьшилась.

Рост зарплат в сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области не решает проблему нехватки кадров. Несмотря на потерю прибыли, предприятия не могут предложить конкурентную оплату труда по сравнению с другими секторами экономики, пишет "Деловой Петербург".

В 2024 году в аграрном секторе России был зафиксирован наибольший прирост средних зарплатных предложений. По данным сервиса "Авито Работа", агрофирмы предлагали новичкам зарплату на 36% больше, что составляло примерно 53,9 тыс. рублей в месяц.

В Ленинградской области зарплата увеличилась на 15% и составила в среднем 80,7 тыс. рублей. Однако, эксперты утверждают, что простое повышение оплаты труда не поможет решить кадровый вопрос. Они считают, что решение заключается в автоматизации производства и формировании сильного HR-бренда.

Согласно данным ГКУ ЛО "Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области", в 2023-2024 годах сельскохозяйственному сектору региона не хватало около 600 квалифицированных специалистов. Всего в отрасли требовалось около 2,5 тыс. работников.

Хотя количество сельхозпредприятий в области выросло, численность занятых в них людей уменьшилась. В 2024 году в регионе работало 626 предприятий, где трудились 31 тыс. человек. Кроме того, действовали 762 фермерских хозяйства и более 254 тыс. личных подсобных хозяйств. В 2021 году, согласно отчету областного комитета по АПК, в сельском хозяйстве региона было 611 крупных и средних предприятий с общим числом работников 32,6 тыс. человек.

По данным hh.ru, самой популярной вакансией стал тракторист-машинист (50% всех объявлений в сельскохозяйственной сфере региона). На втором месте находятся сервисные инженеры (около 30% вакансий). Наблюдался значительный спрос на ветеринаров, число вакансий для которых увеличилось на 110%. Наибольший рост востребованности отмечен среди зоотехников, число вакансий для которых возросло на 150%.

Для привлечения рабочей силы сельскохозяйственным предприятиям приходится повышать зарплаты. Так, в 2024 году в Ленинградской области наиболее высокие зарплаты предлагались овощеводам, чей заработок увеличился на 47% и составил в среднем 77,3 тыс. рублей в месяц. Зарплаты трактористов также значительно выросли — на 35% в годовом исчислении, составив 83,7 тыс. рублей.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)