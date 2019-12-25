В Ленобласти супруги-пенсионеры могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни

Размер выплаты зависит от продолжительности брака.

Супруги, проживающие в Ленинградской области и отметившие 50, 60, 70 или 75 лет совместной жизни, могут получить единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Ленинградской области.

Размер выплаты зависит от продолжительности брака: за 50 лет — 50 000 рублей, за 60 лет — 60 000 рублей, за 70 лет — 70 000 рублей, за 75 лет — 75 000 рублей.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в Ленинградской области. Также она доступна, если один из супругов проживает в Ленинградской области, а другой — в Петербурге. Заявление и необходимые документы нужно подать не позднее трех лет со дня юбилея. Выплата осуществляется без учета нуждаемости.

Подробную информацию об условиях, перечне документов и способах подачи заявления можно найти по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в голосовании за благоустройство приняли участие свыше 100 тыс. ленинградцев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)