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В голосовании за благоустройство приняли участие свыше 100 тыс. ленинградцев
Сегодня, 15:54
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В голосовании за благоустройство приняли участие свыше 100 тыс. ленинградцев

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Самыми активными районами по числу проголосовавших стали Всеволожский, Гатчинский и Тосненский.

Более 103 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Область в три раза превысила количество участников голосования по сравнению с 2024 годом, когда свой выбор сделали 35 тысяч человек. Заместитель председателя регионального правительства Евгений Барановский выразил благодарность всем неравнодушным жителям.

Самыми активными районами по числу проголосовавших стали Всеволожский, Гатчинский и Тосненский. Наибольший интерес у жителей вызвали проекты по благоустройству транзитных маршрутов, таких как бульвары и дороги до школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Также популярностью пользовались парки, набережные и центральные площади.

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость ОРВИ выросла в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: благоустройство, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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