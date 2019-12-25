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Заболеваемость ОРВИ выросла в Ленобласти
Сегодня, 8:26
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Заболеваемость ОРВИ выросла в Ленобласти

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За одну неделю поступило 9 710 обращений, включая 1 621 случай, связанный с лечением детей.

В Ленобласти служба скорой помощи отметила увеличение количества вызовов от населения. Основной причиной стала вспышка острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

За одну неделю поступило 9 710 обращений, включая 1 621 случай, связанный с лечением детей. Эти данные были предоставлены пресс-службой администрации региона.

Медики советуют при симптомах ОРВИ обеспечивать больным отдых, контролировать температуру тела и употреблять достаточное количество жидкости для предотвращения обезвоживания.

Ранее мы сообщили о том, что поддержкой трудоустройства подростков займутся в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, орви
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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