Поддержкой трудоустройства подростков займутся в Ленобласти

В регионе проводятся консультации относительно видов деятельности, которыми могут заниматься несовершеннолетние, а также разъясняется порядок оформления документов для их трудоустройства.

Ленинградская область намерена уделить особое внимание поддержке молодежи в вопросах занятости в 2025 году. Региональные власти намерены создать условия, способствующие тому, чтобы студенты и подростки находили рабочие места в пределах области и становились значимой частью ее трудового потенциала. На пресс-конференции ТАСС эту информацию озвучила глава Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов Елизавета Орлова.

Она подчеркнула, что совместно с Комитетом по труду и занятости Ленинградской области и работодателями планируется существенно увеличить количество рабочих мест для подростков в регионе. Для достижения этой цели проводятся консультации относительно видов деятельности, которыми могут заниматься несовершеннолетние, а также разъясняется порядок оформления документов для их трудоустройства.

Продолжается реализация программы сезонного трудоустройства молодежи в аграрном секторе. В предыдущем году студенты активно участвовали в уборке урожая, и в 2025 году ожидается рост числа участников и расширение спектра доступных видов работ.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 100 нарушений в обращении с животными выявлено в Ленобласти за 2024 год.

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