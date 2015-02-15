Свыше 100 нарушений в обращении с животными выявлено в Ленобласти за 2024 год

Прокуратурой было внесено около 30 представлений. Более 30 исков было направлено в суды.

Прокуратура Ленобласти систематически контролирует соблюдение законов, регулирующих обращение с животными. В 2024 году было выявлено более 100 нарушений в этой области. Прокуратурой было внесено около 30 представлений. Более 30 исков было направлено в суды, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 17 февраля.

Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор обнаружил, что в одном из сельских поселений Выборгского района отсутствуют специально оборудованные места для выгула домашних животных. Муниципальное образование обязано устранить выявленные недостатки.

Требования прокурора были выполнены полностью. Подобные нарушения были допущены и в других поселениях Выборгского района, а также в Тосненском и Бокситогорском районах. В 2024 году прокуратура также препятствовала содержанию диких животных в неволе. Помимо этого, ведомство обнаружило ряд нарушений в деятельности приютов для животных.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом под Всеволожском.

Фото: Прокуратура Ленинградской области