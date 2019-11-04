Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом под Всеволожском

В аварии погиб священник.

Всеволожская городская прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи деревни Касимово Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. В больницу Токсово доставили 17-летнего подростка в средней степени, с повреждением зуба. За рулём легковушки находился священник, он погиб. Пассажиры автобуса и водитель не пострадали.

В рамках проверки прокуратура намерена дать оценку всем обстоятельствам, приведшим к ДТП. Ход и результаты проводимой доследственной проверки взяты городской прокуратурой на особый контроль.

Ранее Piter.TV сообщал, что ещё одно ДТП с маршруткой и двумя легковушками произошло в Ленобласти.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области