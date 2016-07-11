Павильон Венеры в Дворцовом парке Гатчины закроют 1 ноября

Пока все павильоны парка остаются доступными ежедневно с 11:00 до 19:00.

С наступлением холодов 1 ноября павильон Венеры в Дворцовом парке Гатчины прекратит свою работу для посетителей. Туристы смогут увидеть его только внешне. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

Пока все павильоны парка остаются доступными ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход осуществляется по билетам в Дворцовый парк.



Администрация приглашает любителей искусства успеть насладиться внутренним убранством павильона Венеры до предстоящего закрытия. Этот архитектурный объект посвящён римской богине любви и красоты — Венере. Проект здания разработал итальянский зодчий Винченцо Бренна, вдохновляясь французской постройкой замка принца Конде в Шантийи. После путешествия по странам Европы наследник престола Павел Петрович пожелал создать подобный павильон и в своей резиденции в Гатчине.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть занимает первое место в России по обеспеченности сельскохозяйственной техникой.

Фото: сайт музея-заповедника "Гатчина"