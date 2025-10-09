Ленобласть занимает первое место в России по обеспеченности сельскохозяйственной техникой

Высокий показатель достигнут благодаря действию региональной программы технического перевооружения аграрного сектора экономики.

Ленинградская область лидирует в России по уровню оснащённости сельскохозяйственными машинами, заявила региональная администрация на московской выставке "Золотая осень". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Высокий показатель достигнут благодаря действию региональной программы технического перевооружения аграрного сектора экономики. В регионе на каждые сто гектаров сельскохозяйственных земель приходится мощность техники в объёме 215,2 лошадиных сил.

Как пояснил заместитель председателя областного правительства по вопросам агропромышленного комплекса Олег Малащенко, данная мера способствует своевременному выполнению необходимых агротехнических операций даже в неблагоприятных климатических условиях, характерных для местности с рискованным земледелием. Вчера на выставке губернатор региона Александр Дрозденко поднял вопрос о распространении успешного ленинградского опыта на всю страну посредством запуска национальной программы модернизации сельского хозяйства. Региональные власти компенсируют фермерам до 40% расходов на закупку оборудования и готовы передавать программу другим субъектам федерации.

В течение 2024 года местными производителями приобретено 658 единиц сельскохозяйственной техники при господдержке, общий объём субсидии составил 803,5 млн рублей.

В 2025 году на Всероссийской олимпиаде по обработке почвы регион заключил договоры на поставку 71 единицы техники общей стоимостью 551 млн рублей.

Фото: правительство Ленобласти