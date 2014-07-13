В Ленобласти повышена надежность электроснабжения 49 населённых пунктов

Специалистами подразделения "Кингисеппские электрические сети" проведена модернизация подстанции напряжением 35 кВт, снабжающей электроэнергией более 2300 жителей Сланцевского района.

Компания "Россети Ленэнерго" повысила надёжность энергоснабжения в 49 населённых пунктах Ленинградской области. Об этом информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу энергетической компании.

Было установлено два новых силовых трансформатора мощностью по 4 мегавольт-ампера взамен старых устройств, имевших мощность по 2,5 мегавольт-ампера. Таким образом общая мощность подстанции была увеличена до 8 мегавольт-ампер.

Эти мероприятия проводились в рамках реализуемой программой "Россети Ленэнерго" по модернизации перегруженных трансформаторных мощностей и развитию сети 35 кВ в Ленинградской области. Исполняющий обязанности первого заместителя директора и главного инженера филиала "Кингисеппские электрические сети" Денис Николаев подчеркнул, что проведённые работы позволили значительно улучшить качество энергоснабжения, в том числе в социальных учреждениях — общеобразовательной школе и двух детских садах.

Благодаря модернизации повысилась стабильность электропитания в 49 населённых пунктах Ставропольского сельского поселения Сланцевского района, улучшилось качество энергии, подаваемой учебным заведениям и дошкольным учреждениям.

Фото: Pxhere