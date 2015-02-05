Новый ФОК в поселке Виллози подключен к электросетям

Энергетики оборудовали комплекс двумя новыми комплектными трансформаторными подстанциями, подключенными к сети напряжением 6/0,4 кВ, проложили современные силовые кабели и обустроили системы учёта потребления энергии.

В поселке Виллози Ломоносовского района Ленинградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Для его стабильного энергоснабжения компания "Россети Ленэнерго" обеспечила объект дополнительным объемом электрической мощности, превышающим 170 кВт, доведя общий показатель до уровня более 360 кВт, пишет "Петербургский дневник".

Энергетики оборудовали комплекс двумя новыми комплектными трансформаторными подстанциями, подключенными к сети напряжением 6/0,4 кВ, проложили современные силовые кабели и обустроили системы учёта потребления энергии. Электропитание осуществляется от подстанции мощностью 110 кВ с распределением через низковольтные сети 0,4 кВ.

Комплекс оснащён современными спортивными площадками: просторным тренажёрным залом, универсальным игровым залом для проведения состязаний по командным видам спорта, бассейном с детской секцией. ФОК способен одновременно обслуживать до 150 посетителей.

