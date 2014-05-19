Уборка столовой свеклы началась в Ленобласти

Эффективность уборки значительно повысилась благодаря применению механизации: современные технологии позволили ускорить процесс более чем в 17 раз.

В Ленинградской области началась активная уборка урожая столовой свеклы. Уже собраны первые партии продукции в Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах, где с площади в 22 гектара удалось собрать впечатляющие 716 тонн корнеплодов.

Эффективность уборки значительно повысилась благодаря применению механизации: современные технологии позволили ускорить процесс более чем в 17 раз. Если раньше бригаде из пяти работников приходилось тратить целую неделю на уборку одного поля, то сейчас всего двое сотрудников справляются с той же задачей всего за сутки.

На видео демонстрируется уборка свеклы в хозяйстве "Приневское".

