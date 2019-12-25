В Ленобласти в 2026 году пройдёт кадастровая оценка земельных участков

Для удобства жителей региона процесс изучения подготовленного отчета и внесения возможных поправок теперь продлён минимум до трёх месяцев, тогда как раньше на это отводился лишь месяц.

В Ленинградской области запланирована масштабная процедура кадастровой оценки земель в 2026 году, итоги которой должны быть утверждены до конца ноября указанного периода. Эту информацию обнародовала пресс-служба областного правительства.

Для удобства жителей региона процесс изучения подготовленного отчета и внесения возможных поправок теперь продлён минимум до трёх месяцев, тогда как раньше на это отводился лишь месяц. Как подчеркнула председатель Комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти Марина Тоноян, такое решение даст возможность каждому собственнику лично ознакомиться с оценкой своего участка и своевременно выразить своё мнение относительно её результатов.

Общее количество объектов недвижимости, подлежащих оценке, составит приблизительно 1,45 млн участков, большинство из которых относится к землям населенных пунктов (50,264%) и сельскохозяйственным угодьям (47,8%).

Марина Тоноян отдельно акцентировала внимание на применении впервые всей системы Национальной системы пространственных данных, позволяющей существенно оптимизировать процессы сбора и анализа сведений, улучшая точность оценки и прозрачность контроля.

Фото: Piter.TV