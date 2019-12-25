Жителей и гостей Выборгского района Ленобласти предупредили о массовых взрывах в карьерах

Доступ и движение транспорта на территориях карьеров и прилегающих зонах, находящихся в пределах 700-метровой опасной зоны, временно ограничат вплоть до полного завершения планируемых взрывных мероприятий.

На этой неделе в Выборгском районе Ленобласти запланированы взрывные работы. Местных жителей и туристов призывают соблюдать спокойствие и не волноваться. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.

Пресс-служба администрации Выборгского района проинформировала, что с понедельника, 25 августа, по пятницу, 29 августа, ежедневно с восьми утра до шести вечера, в каменногорских карьерах и на карьере "Эркиля", находящемся неподалеку от Выборга, состоятся масштабные плановые взрывы.

Доступ и движение транспорта на территориях карьеров и прилегающих зонах, находящихся в пределах 700-метровой опасной зоны, временно ограничат вплоть до полного завершения планируемых взрывных мероприятий.

Фото: Администрация Выборгского района Ленобласти