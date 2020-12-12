За неделю от клещей в Ленобласти пострадали 157 человек

Больше всего атакам кровососов подверглись жители Приозерского района — там зарегистрировано 52 инцидента.

За период с 14 по 20 августа медицинские учреждения Ленинградской области приняли 157 пациентов, пострадавших от укусов клещей, включая 38 несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Всего обращения поступили из 13 районов региона, общее число пострадавших составило 152 человека. За указанный промежуток времени зарегистрирован один случай заражения клещевым боррелиозом.

Больше всего атакам кровососов подверглись жители Приозерского района — там зарегистрировано 52 инцидента, в Всеволожском районе — 40 случаев, в Выборгском — 27, в Бокситогорском — восемь эпизодов, а также семь обращений из Кингисеппского района и столько же из Гатчинского городского округа.

Для профилактики заболеваний, передающихся клещами, в регионе была проведена вакцинация населения от клещевого энцефалита: прививку получили 821 человек, из которых 208 составляют дети.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за неделю вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей.

Фото: freepik (erik-karits-2093459)