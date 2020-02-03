В Петербурге за неделю вдвое выросло число пострадавших от укусов клещей

Тревога число укусов клещей в Петербурге за неделю увеличилось в два раза.

В Санкт-Петербурге за период с 14 по 20 августа зафиксирован рост числа обращений к врачам по поводу укусов клещей. В городские больницы поступили 782 пострадавших, среди них 142 ребенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга и Ленинградской области.

Часть случаев произошла в черте города — укусы зарегистрированы в 13 районах. Больше всего пострадавших выявлено в Курортном районе — 37, во Выборгском — 20, в Пушкинском — 9, в Приморском — 7 и в Невском — 6.

За неделю подтвержден 1 случай клещевого энцефалита и 10 случаев боррелиоза. В Ленинградской области за тот же период медицинская помощь понадобилась 157 жителям, включая 38 детей. Больше всего укусов отмечено в Приозерском районе — 52, во Всеволожском — 40 и в Выборгском — 27. В Бокситогорском районе зарегистрировано 8 случаев, в Гатчинском и Кингисеппском — по 7.

По данным Роспотребнадзора, против клещевого энцефалита на данный момент привиты 223 жителя Петербурга и 821 житель Ленобласти.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех.

Фото: pxhere