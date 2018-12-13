Собака, выброшенная с 4 этажа в Колпино, нашла новый дом

Малышка Юта проходит лечение, а скоро поедет к добрым людям домой.

Колпинские активисты рассказали о состоянии собаки, которую владелец 9 мая выбросил из окна четвертого этажа. Сейчас питомец по кличке Юта проходит лечение. У пациента оказалась сломана лопатка, но операцию проводить специалисты не будут. По словам ветеринаров, кости срастутся сами.

Доктор сказал, что он осколочный и уже идет успешное срастание. Операция не потребуется. Как она, бедняжка, с этим жила?!!! Сколько боли испытала это маленькое еще создание!!! Юта борец за жизнь и молодец!!! В машине ведет себя отлично, на процедурах тоже!!! комментируют петербуржцы

Зоозащитники добавили, что в ближайшее время Юта отправится к новому владельцу.

Напомним, что метиса выкинули из кухонного помещения. Местный житель был пьян. Его не смутило, что животное могло погибнуть. После происшествия к месту были вызваны полицейские, а собаку забрали добрые люди. На данный момент петербуржец находится в заключении. Нарушитель сразу же заявил о виновности, но не понял, за что его собираются арестовать.

Ранее Piter.tv писал о том, что WWF назвал 6 видов животных России, находящихся под угрозой исчезновения.

Фото: Вконтакте