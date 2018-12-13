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Вчера, 21:59
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WWF назвал 6 видов животных России, находящихся под угрозой исчезновения

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Это сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, рыба калуга.

WWF назвал 6 видов животных России, находящиеся под угрозой исчезновения. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Так, под угрозой вымирания находятя: переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, рыба калуга. Также специалисты заявили, что улучшилась популяция амурских тигров, она возросла до 580 особей. Кроме того, растет численность дальневосточных леопардов, но они по-прежнему считаются вымирающим видом.

Организация заявила, что к 2022 году намерена увеличить количество амурских тигров до 600 особей. Также в список вошли сайгаки, популяция которых должна возрасти с 6 тыс. до 12 тыс. и диких северных оленей на Таймыре с 350 до 500 тыс. особей.

Видео:Piter.TV

 



 

Теги: wwf, вымирающий вид, животные россии, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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