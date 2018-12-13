WWF назвал 6 видов животных России, находящихся под угрозой исчезновения

Это сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, рыба калуга.

WWF назвал 6 видов животных России, находящиеся под угрозой исчезновения. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Так, под угрозой вымирания находятя: переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, рыба калуга. Также специалисты заявили, что улучшилась популяция амурских тигров, она возросла до 580 особей. Кроме того, растет численность дальневосточных леопардов, но они по-прежнему считаются вымирающим видом.

Организация заявила, что к 2022 году намерена увеличить количество амурских тигров до 600 особей. Также в список вошли сайгаки, популяция которых должна возрасти с 6 тыс. до 12 тыс. и диких северных оленей на Таймыре с 350 до 500 тыс. особей.

Видео:Piter.TV









